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На Среднем Урале 8,89% заемщиков тратят более половины доходов на обслуживание кредитов
6 февраль 2017 (14:25)
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. На конец 2016 года в Свердловской области 8,89% от заемщиков тратили более половины своих ежемесячных доходов на обслуживание банковских кредитов. Об этом сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно исследованию НБКИ, в целом по России доля таких заемщиков в IV квартале прошлого года составила 9,8% против 13,7% в конце 2014 года. При этом наиболее серьезные темпы снижения отмечены у самых «закредитованных» заемщиков — тех, которые тратят на обслуживание кредитов более 60%. Их доля сократилась на 3,3 п.п. до 4,6%.
Также аналитики НБКИ отмечают, что доля заемщиков, которые тратят менее 30% на обслуживание долгов, наоборот, выросла до 71,45% с 67,1% в конце 2014 года.
«Следует отметить, что ситуация с долговой нагрузкой в российских регионах крайне неоднородна. Так, доля наиболее «закредитованных» заемщиков, которые тратят на обслуживание кредитов более половины ежемесячного дохода, достаточно сильно варьируется — от 5 до 17% от общего количества заемщиков в зависимости от конкретного субъекта РФ. Поэтому для кредиторов по-прежнему важно учитывать как можно больше данных о заемщике для принятия кредитных решений», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Согласно исследованию НБКИ, в целом по России доля таких заемщиков в IV квартале прошлого года составила 9,8% против 13,7% в конце 2014 года. При этом наиболее серьезные темпы снижения отмечены у самых «закредитованных» заемщиков — тех, которые тратят на обслуживание кредитов более 60%. Их доля сократилась на 3,3 п.п. до 4,6%.
Также аналитики НБКИ отмечают, что доля заемщиков, которые тратят менее 30% на обслуживание долгов, наоборот, выросла до 71,45% с 67,1% в конце 2014 года.
«Следует отметить, что ситуация с долговой нагрузкой в российских регионах крайне неоднородна. Так, доля наиболее «закредитованных» заемщиков, которые тратят на обслуживание кредитов более половины ежемесячного дохода, достаточно сильно варьируется — от 5 до 17% от общего количества заемщиков в зависимости от конкретного субъекта РФ. Поэтому для кредиторов по-прежнему важно учитывать как можно больше данных о заемщике для принятия кредитных решений», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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