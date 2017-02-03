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Правительство РФ поручило подготовить закон о реорганизации «Почты России» в 2017 году

УрБК, Москва, 03.02.2017. В ходе заседания правительства РФ главе Минкомсвязи Николаю Никифорову поручили заняться работой над законопроектом о реорганизации «Почты России». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте российского кабинета министров.



Проект федерального закона получил название «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Ожидается, что он поступит на рассмотрение палат Федерального собрания в 2017 году.

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