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В России появилась защищенная законом схема отмывания денег

УрБК, Москва, 03.02.2017. В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В рамках этой схемы в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания. Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).



Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.



В ЦБ сообщили, что знают о существовании схемы.



«По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год. Всего же суды приняли решения по искам на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.», — уточнили в пресс-службе ЦБ.



Стоит отметить, что сама по себе схема с использованием судебных решений не нова. Именно суды были ключевым элементом так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010-2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица-гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках «молдавской» схемы из России было выведено более 20 млрд долл. США.



Новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется.



«Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний», — указывают в Банке России.

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