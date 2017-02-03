Начальник свердловской ГИБДД назвал новую транспортную схему Екатеринбурга утопией

Фотография для анонса новости в соцсетях предоставлена пресс-службой Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Демин прокомментировал тему изменения системы движения общественного транспорта в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Ни в одном регионе России не пошли по схеме единовременного кардинального изменения маршрутов движения общественного транспорта, значит — это нереально сделать. Сломать сейчас работающую ранее систему и попытаться безболезненно реализовать абсолютно новый проект — это утопия. Уже сейчас это привело к нервным потрясениям у населения, а при внедрении непроработанной и непродуманной схемы последствия могут быть удручающими», — заявил Юрий Демин.По его словам, изменения нужны, но они должны быть очень тщательно выверены и вводиться постепенно.«Помимо того, что сказано было многими уважаемыми экспертами, считаю, что безопасность дорожного движения в городе Екатеринбурге должна стать одной из главных ключевых точек данной разработки. Однако в Госавтоинспекцию никто из разработчиков не обращался, хотя вопрос сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения является одним из самых важных и, наверное, намного важнее увеличения прибыли транспортных предприятий. Особую озабоченность вызывает то, что разработчики даже не поинтересовались состоянием аварийности на тех или иных участках улично-дорожной сети. Это может стать причиной затруднений в движении того же общественного транспорта, а, соответственно, начнется и несоблюдение графика движения, как следствие — обещанные 3-7 минут ожидания общественного транспорта невозможно будет соблюсти», — сообщил Ю. Демин.Отметим, что с 1 июля в Екатеринбурге планируется запустить новую транспортную схему. Она предусматривает закрытие 114 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. За счет этого муниципальные власти планируют сократить интервал движения до 3-7 минут.