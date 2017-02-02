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Допинг-проба Б Поветкина оказалась положительной

Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.



При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.



«Говорить о дисквалификации и завершении карьеры Поветкина рано, нужно разбираться, что это такое, поскольку две разные пробы», — заявил промоутер разговоре с «Р-Спорт».

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