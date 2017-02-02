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В Екатеринбурге по решению суда демонтируют 26 рекламных скамеек «Голд Стрим Медиа»

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Суд удовлетворил требования о демонтаже рекламных конструкций ООО «Голд Стрим Медиа» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В ходе проверки выявлено размещение на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга ООО «Голд Стрим Медиа» 26 рекламных конструкций (скамеек) при отсутствии разрешительных документов. На скамейках расположена реклама, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирования и поддержания интереса к нему», — сказано в сообщении.



В силу положений статьи 19 федерального закона «О рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения, выдаваемого на основании заявления собственника недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного самоуправления.



В связи с выявленными нарушениями законодательства о рекламе прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Голден Стрим Медиа» о демонтаже рекламных конструкций.



Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга требования прокурора удовлетворены. Определением судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда решение Ленинского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

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