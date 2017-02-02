Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 30 коп.

2 февраль 2017 (15:26)

УрБК, Москва, 02.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля. Курс долл. США снизился на 32,41 коп., до 59,98 руб. Курс евро снизился 30,15 коп., составив 64,73 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...