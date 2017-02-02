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«Синара-Девелопмент» за 2016 год ввела в эксплуатацию 119 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. В 2016 году компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) ввела в эксплуатацию жилые комплексы в Екатеринбурге и Волгограде общей площадью около 119 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



В Екатеринбурге была сдана вторая очередь жилого комплекса бизнес-класса «Крыловъ» в районе Центрального стадиона, а также запущены в эксплуатацию два дома первой очереди ЖК «Перемена» на Широкой речке. Всего в 2016 году в Екатеринбурге компанией «Синара-Девелопмент» были запущены объекты жилой недвижимости общей площадью более 95 тыс. кв. м.



В Волгограде были введены в эксплуатацию ЖК «Акварель», расположенный в центральной части Краснооктябрьского района Волгограда, и десятый дом жилого района «Новый Свет». Всего в Волгограде компанией «Синара-Девелопмент» в 2016 году введено в эксплуатацию объектов общей площадью почти 24 тыс. кв. м.



По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, строительные объекты компании в 2016 году были сданы согласно намеченным планам.



«Наш основной принцип — строить качественное и комфортное жилье с соблюдением озвученных покупателям сроков», — подчеркнул Т. Уфимцев.



В 2017 году «Синара-Девелопмент» намерена начать строительство нескольких жилых комплексов в Екатеринбурге.

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