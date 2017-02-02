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Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях банков топ-10 снизилась до пятилетнего минимума

УрБК, Москва, 02.02.2017. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями — комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде января 2017 года снизилась до 8,175% годовых. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные ЦБ РФ.



Показатель снизился до уровня, минимального с конца сентября — начала октября 2011 года, когда ставка составляла 8,14%.



За 2016 год ставка снизилась на 1,7% — с 10,1% в 3-й декаде декабря 2015 года.



Средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка: регулятор не рекомендует банкам привлекать вклады по ставке на 3,5 п.п. выше средней максимальной. Банки, превышающие этот уровень, становятся объектом специального внимания органа банковского надзора. Таким образом, на текущий момент внимание ЦБ могут привлечь банки со ставкой по вкладам, превышающей 11,79% годовых.



В десятку банков, сайты которых мониторит ЦБ РФ, входят Сбербанк РФ, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

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