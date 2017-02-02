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«Меткомбанк» вошел в первую сотню крупнейших российских банков по итогам 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. «Меткомбанк» вошел в первую сотню крупнейших банков по всем анализируемым агентством показателям — по совокупному финансовому результату, по размеру активов и собственного капитала. Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на рэнкинг Центра экономического анализа «Интерфакс-ЦЭА».



Среди уральских банков, которые также вошли в рэнкинг «Интерфакс-100», «Меткомбанк» является лидером сразу в двух категориях: совокупный финансовый результат и размер собственного капитала.



Банк продемонстрировал наибольший совокупный финансовый результат, поднявшись в рэнкинге российских банков с 59 места (по итогам 2015 года) на 38 (по итогам 2016 года). Также «Меткомбанк» усилил свои позиции и по размеру собственного капитала, прирост за год — 161,3%. Тем самым в рэнкинге «Интерфакса» по размеру собственного капитала «Меткомбанк» сдвинулся с 82 места (по итогам 2015 года) на 42 (по итогам 2016 года). По размеру активов банк занимает 77 место в стране. Стоит отметить, что всего в рэнкинге, составленном специалистами «Интерфакс-ЦЭА», участвует 563 банка, в том числе 29 представляют УрФО.



«Усиление позиций «Меткомбанка» в экспертных рейтингах свидетельствует о высокой эффективности банка, о его устойчивом положении на рынке и положительной динамике развития. Благодаря серьезной работе, которую проводят аналитики«Интерфакса», клиенты банка могут видеть результат работы нашей команды», — комментирует председатель правления «Меткомбанк» Дмитрий Торбенко.

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