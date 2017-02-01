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В Свердловской области 34,6% новогодних товаров продавались с нарушениями

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ноябре-декабре 2016 года проинспектировали 8,1 тыс. единиц товаров новогоднего ассортимента (сладкие подарки, елочные украшения, карнавальные костюмы, маски, сувениры и др.). Нарушения были выявлены при реализации около 2,8 тыс. единиц, или 34,6% товаров.



Как сообщает пресс-служба ведомства, за два предновогодних месяца было проведено 103 проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу товаров новогоднего ассортимента, при 52 из них установлены нарушения требований действующего законодательства (50,5%).



Так, качество и соблюдение правил торговли при продаже новогодних наборов кондитерских изделий в 2016 году было проверено при 51 проверке, нарушения установлены при 28 проверках (54,9 %). В том числе фигурные изделия из шоколада проверены при 17 проверках, нарушения установлены при 9 проверках (52%).



При проведении проверок в отношении 52 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу непродовольственных товаров новогоднего ассортимента, установлены нарушения в 24 предприятиях (46,2%). В ходе проверок проинспектировано 1,9 тыс. единиц карнавальных костюмов, масок, елочных гирлянд и украшений, искусственных елок, детских новогодних игрушек, новогодних сувениров и др. Выявлена реализация с нарушениями 600 единиц товаров (31,6%).



В отношении должностных и юридических лиц, совершивших административные правонарушения возбуждено 65 административных дел, вынесены 20 постановлений о назначении штрафов на сумму 56,5 тыс. руб., остальные дела находятся в стадии рассмотрения.

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