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Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 74 коп.

1 февраль 2017 (15:46)

УрБК, Москва, 01.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля. Курс долл. США вырос на 22,48 коп., до 60,3 руб. Курс евро вырос на 74,72 коп., составив 65,03 руб.

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