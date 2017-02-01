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Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 74 коп.
1 февраль 2017 (15:46)
УрБК, Москва, 01.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля. Курс долл. США вырос на 22,48 коп., до 60,3 руб. Курс евро вырос на 74,72 коп., составив 65,03 руб.
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