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За недостоверную рекламу ФАС возбудила дело в отношении оператора «Мотив»

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Свердловское УФАС России возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении ООО «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Основанием для возбуждения дела послужило заявление физического лица с жалобой на рекламу ООО «Екатеринбург-2000» с текстом: «Мотив 4G, Пожалуй, лучший интернет 4G в нашем городе! 8-800…… (звонок бесплатный) Мотив 4G», которую заявитель обнаружил на борту городского трамвая. Заявитель представил доказательства распространения аналогичной рекламы также на борту троллейбуса и на стационарной рекламной конструкции.



Согласно пункту 1 части 2 статьи 5 закона о рекламе, реклама, содержащая некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, признается недобросовестной.



Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, в силу пункта 1 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе», должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения.

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