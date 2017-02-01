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Офисы «Уником Партнера» выставлены на публичные торги с возможностью купить их за 10% цены
1 февраль 2017 (09:30)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. В Екатеринбурге на торги в виде публичного предложения выставлено имущество признанного банкротом ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер» («Уником Партнер»).
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, два открытых аукциона признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не поступило ни одной заявки.
Лот тот же — помещения, расположенные на пяти этажах в здании на улице Ленина, дом 10. Имущество является предметом залога «Запсибкомбанк».
Начальная цена — 61 млн 132 тыс. 415,4 руб. Величина снижения равна 5%. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет пять рабочих дней. Цена отсечения — 10% от начальной цены продажи.
Торги начинаются 6 февраля и заканчиваются 28 июня 2017 года.
ООО «Уником Партнер» признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
Отметим, что после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. В ноябре 2015 года региональное отделение ГУВД возбудило против руководителей компании уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Кроме того, 24 октября 2016 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании бывшего директора ООО «Уником Партнер» Игоря Кузьмина несостоятельным (банкротом).
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, два открытых аукциона признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не поступило ни одной заявки.
Лот тот же — помещения, расположенные на пяти этажах в здании на улице Ленина, дом 10. Имущество является предметом залога «Запсибкомбанк».
Начальная цена — 61 млн 132 тыс. 415,4 руб. Величина снижения равна 5%. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет пять рабочих дней. Цена отсечения — 10% от начальной цены продажи.
Торги начинаются 6 февраля и заканчиваются 28 июня 2017 года.
ООО «Уником Партнер» признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
Отметим, что после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. В ноябре 2015 года региональное отделение ГУВД возбудило против руководителей компании уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Кроме того, 24 октября 2016 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании бывшего директора ООО «Уником Партнер» Игоря Кузьмина несостоятельным (банкротом).
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