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Стоимость вторичного жилья в Асбесте в IV квартале снизилась на 16,8%

31 январь 2017 (18:03)

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Стоимость жилья на вторичном рынке жилья Свердловской области в IV квартале 2016 года снизилась на 0,2% (до 41 тыс. 168 руб. за кв. м.) по сравнению с III кварталом. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела ГК «Новосел».

Наиболее глубокое снижение было зафиксировано в Асбесте (минус 16,8%), Артемовском (минус 12,8%) и Невьянске (минус 12,4%), Каменске-Уральском (минус 5,1%) и Косулино (минус 4,3%).

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