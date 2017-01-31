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Стоимость вторичного жилья в Асбесте в IV квартале снизилась на 16,8%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Стоимость жилья на вторичном рынке жилья Свердловской области в IV квартале 2016 года снизилась на 0,2% (до 41 тыс. 168 руб. за кв. м.) по сравнению с III кварталом. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела ГК «Новосел».



Наиболее глубокое снижение было зафиксировано в Асбесте (минус 16,8%), Артемовском (минус 12,8%) и Невьянске (минус 12,4%), Каменске-Уральском (минус 5,1%) и Косулино (минус 4,3%).

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