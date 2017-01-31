Дайджест
Генпрокурора США отстранили от занимаемой должности
31 январь 2017 (14:03)
Генпрокурор США Салли Йейтс, которая была назначена администрацией Барака Обамы, уволена решением нового президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Руководить министерством назначен окружной прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боенте.
Как заявил Белый дом, Йейтс «предала Министерство юстиции, отказываясь обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных Штатов».
«Госпожа Йейтс является назначенцем администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по вопросу о нелегальной иммиграции», — отмечается в заявлении.
Руководить министерством назначен окружной прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боенте.
Как заявил Белый дом, Йейтс «предала Министерство юстиции, отказываясь обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных Штатов».
«Госпожа Йейтс является назначенцем администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по вопросу о нелегальной иммиграции», — отмечается в заявлении.
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