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Сотрудника муниципального предприятия Богдановича будут судить за кражу 698 литров бензина

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Отделение дознания Богдановича передало в суд уголовное дело по обвинению работника муниципального предприятия в краже топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



В августе 2016 года в дежурную часть полиции поступило заявление от руководителя одного из предприятий о хищении на АЗС бензина АИ-92 при помощи топливной карты.



В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий полицейские выяснили, что с августа по сентябрь 2016 года один из работников, являясь материально ответственным лицом, пользуясь своим служебным положением, по топливной карте, принадлежащей организации, незаконно заправлял личный автотранспорт. Таким образом он похитил бензин АИ-92 в количестве 698 литров, причинив ущерб в размере 20 тыс. 514 руб.



В отношении данного гражданина дознавателями было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

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