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Решение свердловского УФАС о наложении на «ЭнергосбыТ Плюс» штрафа в 650 тыс. рублей оставлено в силе

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение свердловского УФАС по делу в отношении ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» без изменений. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



УФАС признало в действиях ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» факт нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, выразившегося во введении обществом с 8 по 11 июня 2015 года полного ограничения потребления электрической энергии в отношении скважины централизованного водоснабжения, находящейся на улице Зеленой, 22а, поселка Прогресс в Первоуральске, эксплуатируемой ООО «АкваРесурс».



В связи с этим антимонопольный орган вынес постановление о привлечении ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» к административной ответственности в виде штрафа в размере 650 тыс. руб.



Полагая, что решение и постановление управления является незаконным, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» обратилось суд.



По мнению общества, принадлежащая ООО «АкваРесурс» скважина используется для подачи воды через водоразборные колонки, не относится к объектам централизованного водоснабжения и не отнесена к категории объектов потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям.



Судами установлено, что ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» до момента введения ограничения энергопотребления на объекте водоснабжения, принадлежащем ООО «АкваРесурс», не согласовало уровень аварийной брони с сетевой организацией и ввело полное ограничение режима потребления электроэнергии в отношении вышеназванной скважины.



Прекращение подачи электроэнергии на скважины, принадлежащие ООО «АкваРесурс», повлекло невозможность общества оказывать потребителям — жителям поселка Прогресс в Первоуральске коммунальную услугу «холодное водоснабжение».



Учитывая вышеизложенное, вывод антимонопольного органа о нарушении ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении эксплуатируемой ООО «АкваРесурс» скважины централизованного водоснабжения признан судами верным.

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