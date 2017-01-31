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Минэкономразвития оценило снижение ВВП РФ в 2016 году в 0,6%
31 январь 2017 (09:04)
УрБК, Москва, 31.01.2017. Снижение ВВП РФ, по предварительным оценкам Минэкономразвития, по итогам 2016 года составило 0,6%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на экономический мониторинг ведомства.
Сезонно-очищенный ВВП в декабре 2016 года снизился на 0,5% в месячном выражении, а в годовом исчислении спад составил 1%.
При этом из-за слабых итогов декабря IV квартал экономика также завершила в минусе, снизившись на 0,1% в квартальном выражении с устранением сезонности. Снижение в годовом выражении составило 0,3%, как и в III квартале, отметили в ведомстве.
Сезонно-очищенный ВВП в декабре 2016 года снизился на 0,5% в месячном выражении, а в годовом исчислении спад составил 1%.
При этом из-за слабых итогов декабря IV квартал экономика также завершила в минусе, снизившись на 0,1% в квартальном выражении с устранением сезонности. Снижение в годовом выражении составило 0,3%, как и в III квартале, отметили в ведомстве.
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