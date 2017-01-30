Туроператоры «меняют маски»

Завтра, 31 января, для российских туроператоров истекает срок исполнения ряда требований нового отраслевого законодательства. Однако примерно четверть компаний по разным причинам не стала их выполнять. Теперь такие организации ждет исключение реестра туроператоров и либо прекращение деятельности в данной сфере, либо уход «в тень». Все это может повлечь за собой определенную дезорганизацию на туристическом рынке.Напомним, поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» вступили в силу с 1 января 2017 года. Согласно документу, взносы в резервный фонд (ранее — компенсационный фонд) и фонд персональной ответственности должны быть уплачены туроператорами до 31 января 2017 года. При этом последний формируется за счет ежегодного взноса компании в размере 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год.По словам заместителя директора ассоциации «Турпомощь» Сергея Голова, на 27 января только 456 туроператоров из 780 выполнили все требования законодателей. У участников рынка остался всего один рабочий день: уже 31 января «Турпомощь» передаст списки в Ростуризм. Операторские компании, не вошедшие в них, будут исключены из реестра.«Все, кто хочет работать дальше, уже давно все сделали. Но поскольку новые требования подразумевают очень большую нагрузку на бизнес в условиях сегодняшней рентабельности, для небольших компаний их исполнение нереально, и они прекращают деятельность. Остаются на рынке только те, кто может себе позволить значительные вложения», — пояснил генеральный директор ГК «Виста» Олег Хигер.При этом эксперты отмечают, что многие известные туроператоры могут оказаться представлены в реестре новыми юридическими лицами. По словам Олега Хигера, это делается из желания сэкономить средства.«Лишние деньги никто платить не хочет. И вместо процента от продаж за прошлый год компании надеются заплатить в фонды минимальные взносы — по 100 тыс. руб. Поэтому они закрывают старые юрлица и создают новые. В нашей стране бизнес вести проще, все проблемные вещи оставляя за старыми юрлицами», — рассказал он.По словам Сергея Голова, организации, реализующие подобные схемы, будут преследоваться надзорными органами. Однако какими именно, эксперт не уточняет.«Туроператор может написать, что отправил 5 человек, и заплатить в фонды минимальную сумму. К таким компаниям будут вопросы у Минкульта РФ: сведения о них будут переданы в надзорные органы для проверки. Поэтому занижать объемы туроператорам невыгодно. Сама же «Турпомощь» проверки проводить не будет — это не входит в ее компетенцию», — пояснил представитель ассоциации.Впрочем, общественный уполномоченный по защите прав туристов Свердловской области Вадим Винер полагает, что осуществлять надзор за соблюдением закона туроператорами в настоящее время некому.«Сегодня мы не можем привлечь к ответственности даже те компании, которые очевидно нарушают закон. Например, екатеринбургское бюро путешествий «Беркана» продает зарубежные туры, в частности, в Китай, но не состоит в реестре. И такие «псевдооператорские» фирмы никто не преследует», — пояснил Вадим Винер.Участники рынка отмечают, что после «чистки» реестра от не выполнивших требования закона игроков подобных организаций может стать больше. Компании будут искать способы продолжить работу, жертвуя репутацией, туроператорским статусом, добросовестным отношением к закону.«Небольшие компании уходят: либо с рынка, либо «в тень». Еще один вариант — они заявятся как агентства и станут продавать услуги по одной. В этом случае они не будут считаться туроператорами. Есть много вариантов и схем. Впрочем, сегодня 90% объемов операторского рынка держат 10 основных игроков. Прочие компании делят между собой оставшиеся 10%, и их поведение на турбизнес в целом никак не повлияет. Тем более что заключенные ранее договоры компании будут обслуживать в рамках действующих страховых обязательств», — пояснил Олег Хигер.Таким образом, туроператорский рынок ждет значительная «чистка», по замыслу законодателей, направленная на защиту потребителей от недобросовестных или финансово неблагополучных игроков. Однако уже сейчас эксперты прослеживают различные схемы, помогающие турфирмам обойти закон. Как будет работать новый механизм регулирования турбизнеса, до сих пор непонятно.