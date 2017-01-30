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За 2016 год в Свердловской области средний лимит по кредитным картам снизился на 13,8%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. За 2016 год средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области снизился на 13,8% с 61 тыс. 114 руб. (1 января 2016) до 52 тыс. 691 руб. (1 января 2017). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Между тем, по данным бюро, в IV квартале 2016 года доля использованных заемщиками лимитов по кредитным картам (доля утилизации) достигла 68,6% (+8,1% к III кварталу).



При этом самый высокий рост доли утилизации по лимитам кредитных карт за год отмечен в Камчатском крае (на 40,9%), а также в Курской и Белгородской областях (на 36,3% и на 34,4% соответственно), а наибольшее снижение — в Республике Калмыкия (-15,4%), Республике Алтай (-13,5%) и Республике Карачаево-Черкесия (-13,0%).



Вместе с тем, если говорить о среднем размере лимита по кредитным картам, то в 2016 году его показатель существенно снизился — на 15,1%. Если в I квартале 2016 года он составлял 55,7 тыс. руб., то в IV квартале минувшего года был уже на уровне 47,3 тыс. руб.



Самая высокая динамика снижения среднего размера лимита по кредитным картам за год отмечена в Магаданской области (-38,9%), Чеченской Республике (-38,4%) и Республике Тыва (-37,0%). В свою очередь, рост лимита зафиксирован только в трех регионах страны — в Республике Дагестан (+10,5%), в Москве (+6,1%) и Алтайском крае (+4,6%).



«Поскольку ситуация с просрочкой в этом сегменте розничного кредитования в прошлом году не отличалась стабильностью, банки стали более тщательно подходить к работе с заемщиками. При этом темпы выдачи кредитных карт и объемы выданных кредитов оставались на достаточно высоком уровне, сокращались только лимиты кредитования, а доля использованного заемщиками лимита по кредитным картам (или доля утилизации), наоборот, росла», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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