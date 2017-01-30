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Россия и Грузия могут возобновить дипотношения

Спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе не исключил, что в ближайшее время на повестке дня появится тема восстановления дипотношений с Россией. Об этом пишет газета «Известия».



По словам Абашидзе, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии. Кроме того, отметил он у «грузинской стороны есть для этого готовность и политическая воля».



В свою очередь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений.



«Как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси», — отметил он.

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