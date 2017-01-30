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В Екатеринбурге закрылся магазин «100 000 книг» на улице Челюскинцев

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. В Екатеринбурге закрылся один из двух магазинов сети «100 000 книг» (ООО «Букшоп»). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.



«Вынуждены сообщить вам крайне грустную новость. 29 января наш магазин «100 000 книг» на Челюскинцев, 23 прекращает свою работу в связи с расторжением договора аренды. Будем рады видеть вас в нашем магазине «100 000 книг» на Декабристов, 51», — говорится в сообщении на сайте компании.



Напомним, что в прежние годы сеть «100 000 книг» была представлена несколькими магазинами в Екатеринбурге. Самая крупная точка находилась в здании типографии «Уральский рабочий» по адресу Ленина, 49. Она была закрыта за долги по аренде в 2010 году. Магазин переехал в помещение на улице Тургенева. Через два года эта торговая точка также закрылась.



После прекращения работы «100 000 книг» на Челюскинцев, 23 у сети остался всего один магазин в Екатеринбурге. Следовательно, сетью данная торговая компания более не является.

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