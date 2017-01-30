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Повышение тарифа по системе «Платон» планируется весной

УрБК, Москва, 30.01.2016. Повышение тарифа системы взимания платы с грузовиков «Платон» планируется весной, точной даты пока не назначено. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.



«По итогам совещания планируется сделать весной, но конкретных дат я не назову, потому что решение по конкретным цифрам будет принимать председатель правительства. В любом случае средневзвешенная ставка по этому году будет ниже той, которая предлагалась Минтрансом», — сказал он.



О том, что правительство поручило Минтрансу проработать вариант однократного повышения тарифа системы взимания платы с грузовиков «Платон», ранее заявлял глава ведомства Максим Соколов. Он отмечал при этом, что решение, скорее всего, будет отодвинуто «на определенный период времени». Вместе с тем, Минтрансу поручено принять решение по тарифу «Платона» так, чтобы «финансовая нагрузка на бизнес по году осталась бы в пределах или даже, может быть, меньше заявленных изначально предложений».



Ранее Минтранс предлагал повысить тариф поэтапно: с февраля 2017 года с нынешних 1,53 руб. за 1 км пути до 2,61 руб., с июня — до 3,06 руб. Также предлагалось отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 руб.) до июля 2018 года. Позднее первый замглавы Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял, что тариф «Платона» не будет повышен с 1 февраля, как предполагалось ранее.



«Абсолютно очевидно, что если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это уже просто невозможно. Поэтому такое повышение будет позже», — сказал он, отметив, что ведомство прорабатывает вопрос об однократном повышении тарифа.

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