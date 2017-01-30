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Бесплатная приватизация жилья в России завершится 1 марта 2017 года

УрБК, Москва, 30.01.2017. Бесплатная приватизация жилья прекращается 1 марта нынешнего года, однако для ряда категорий россиян будет сделано исключение. Об этом сообщает «Российская газета».



Госдума приняла в первом чтении поправки о продлении бесплатного оформления жилья в собственность для детей-сирот, граждан, проживающих в аварийном жилье, и жителей Крыма и Севастополя. Все они смогут воспользоваться своим правом до 1 января 2020 года.



Напомним, что возможность однократно приватизировать жилье, не заплатив за это, появилась у граждан страны с 1991 года. «Акцию» государство хотело завершить еще в 2007 году, однако отодвигало крайний срок пять раз.



За 25 лет действия нормы граждане успели приватизировать более 30 млн единиц жилья, включая комнаты. На данный момент в собственность оформлены 78% квартир.

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