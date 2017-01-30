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Суд проверит законность продления домашнего ареста Алексею Улюкаеву
30 январь 2017 (09:46)
УрБК, Москва, 30.01.2017. Мосгорсуд сегодня проверит законность продления срока домашнего ареста бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает РИА «Новости».
Защита экс-главы Минэкономразвития просит отменить решение суда о продлении меры пресечения и освободить обвиняемого из-под стражи.
В январе Басманный суд Москвы продлил Алексею Улюкаеву срок домашнего ареста до 15 апреля.
Напомним, что в ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти», законность самой сделки при этом не оспаривается.
Суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест. Позднее президент РФ освободил его от должности в связи с утратой доверия.
Защита экс-главы Минэкономразвития просит отменить решение суда о продлении меры пресечения и освободить обвиняемого из-под стражи.
В январе Басманный суд Москвы продлил Алексею Улюкаеву срок домашнего ареста до 15 апреля.
Напомним, что в ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти», законность самой сделки при этом не оспаривается.
Суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест. Позднее президент РФ освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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