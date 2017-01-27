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В 2017 году рост расходов на автомобили прогнозируется на уроне 15-20%

УрБК, Москва, 27.01.2017. Расходы на покупку легковых автомобилей в 2017 году могут вырасти на 15-20% до 1,7-1,75 трлн руб. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Согласно данным портала, по рынку легковых автомобилей за декабрь 2016 года и за год в целом, в последний месяц прошлого года стоимость машин на 20,8% превысила показатель декабря 2015 года, достигнув отметки в 168,1 млрд руб.



По данным Sberbank CIB, число регистраций автомобилей (в штуках) выросло на 5,8%, а цены возросли на 14,2% к декабрю 2015 года.



«Хотя это ниже темпов роста предыдущего месяца, составлявших 33,5%, ранее мы отмечали, что ноябрьский прирост был неожиданно высоким. Так что декабрьские темпы можно считать более разумными и все же высокими (за счет ожиданий изменений в мерах господдержки с 2017 года)», — поясняют эксперты.



Сегмент массовых автомобилей стал одним из факторов роста выручки на авторынке, обеспечив дополнительно 12,4 млрд руб. (+23,6% к аналогичному периоду 2015 года). Еще одним драйвером роста стал рынок дорогостоящих автомобилей, где рост был еще выше, на 13,7 млрд руб. (+28,4%).



«Рост в сегменте дорогостоящих автомобилей вызвало, главным образом, ускоренное увеличение цен (на 17% по сравнению с декабрем 2015 года против 13,8% в массовом сегменте рынка и 13,0% в среднем сегменте соответственно)», — уточняют аналитики Sberbank CIB.



За весь год регистрации сократились на 3,2% по сравнению с 2015 годом, что было компенсировано повышением цен на 11,7% и позволило выручке вырасти на 8,1% до 1,47 трлн руб. (включая НДС).



«Мы ожидаем рост регистраций в штуках, который начнется во второй половине 2017 года и будет обусловлен макроэкономическими улучшениями, в пределах 10%. Средневзвешенные цены не должны вырасти больше, чем на 10%, а потому расходы на покупку легковых автомобилей в 2017 году могут вырасти на 15-20% до 1,7-1,75 трлн руб.», — прогнозируют в Sberbank CIB.

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