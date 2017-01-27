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Администрация Екатеринбурга обвинила сотрудников шести похоронных организаций в предоставлении недобросовестных услуг

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Администрация Екатеринбурга обвинила шесть похоронных организаций в предоставлении недобросовестных услуг.



Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, зафиксированы случаи, когда работники таких агентств представляются сотрудниками ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», предъявляют удостоверения красного цвета с изображением гербов Российской Федерации и Екатеринбурга, внешне схожие с документами муниципальных служащих, а также используют дезинформацию в рекламных материалах. Соответствующие материалы уже переданы в прокуратуру.



«Прибегая к помощи таких недобросовестных дельцов, люди в итоге рискуют получить счет, существенно превышающий стоимость полученных услуг. Администрация Екатеринбурга предупреждает горожан, что на территории уральской столице в сфере ритуальных услуг работает только одно муниципальное предприятие — ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», — подчеркивается в сообщении.



По данным, предоставленным ЕМУП «КСО» в недобросовестном поведении замечены: ООО «Воскресенье», ООО «Ритуал-66», ООО «Сервис-ЕК», ООО «Ритуал Хелп», ООО УПК, ООО «Харон», ООО «ЛИК».

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