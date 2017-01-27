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Администрация Екатеринбурга обвинила сотрудников шести похоронных организаций в предоставлении недобросовестных услуг
27 январь 2017 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Администрация Екатеринбурга обвинила шесть похоронных организаций в предоставлении недобросовестных услуг.
Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, зафиксированы случаи, когда работники таких агентств представляются сотрудниками ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», предъявляют удостоверения красного цвета с изображением гербов Российской Федерации и Екатеринбурга, внешне схожие с документами муниципальных служащих, а также используют дезинформацию в рекламных материалах. Соответствующие материалы уже переданы в прокуратуру.
«Прибегая к помощи таких недобросовестных дельцов, люди в итоге рискуют получить счет, существенно превышающий стоимость полученных услуг. Администрация Екатеринбурга предупреждает горожан, что на территории уральской столице в сфере ритуальных услуг работает только одно муниципальное предприятие — ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», — подчеркивается в сообщении.
По данным, предоставленным ЕМУП «КСО» в недобросовестном поведении замечены: ООО «Воскресенье», ООО «Ритуал-66», ООО «Сервис-ЕК», ООО «Ритуал Хелп», ООО УПК, ООО «Харон», ООО «ЛИК».
Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, зафиксированы случаи, когда работники таких агентств представляются сотрудниками ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», предъявляют удостоверения красного цвета с изображением гербов Российской Федерации и Екатеринбурга, внешне схожие с документами муниципальных служащих, а также используют дезинформацию в рекламных материалах. Соответствующие материалы уже переданы в прокуратуру.
«Прибегая к помощи таких недобросовестных дельцов, люди в итоге рискуют получить счет, существенно превышающий стоимость полученных услуг. Администрация Екатеринбурга предупреждает горожан, что на территории уральской столице в сфере ритуальных услуг работает только одно муниципальное предприятие — ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», — подчеркивается в сообщении.
По данным, предоставленным ЕМУП «КСО» в недобросовестном поведении замечены: ООО «Воскресенье», ООО «Ритуал-66», ООО «Сервис-ЕК», ООО «Ритуал Хелп», ООО УПК, ООО «Харон», ООО «ЛИК».
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