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По итогам года продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области снизились на 5,1%

УрБК, Москва, 27.01.2017. По итогам 2016 года объем продаж автомобилей с пробегом в Свердловской области снизился на 5,1% до 157,8 тыс. ед. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Между тем лидером по продажам автомобилей на вторичном рынке стала Москва, где за прошлый год вторичный авторынок сократился на 14,2% и составил 37 181 ед. авто. Самым продаваемым б/у автомобилем в столице стал в прошлом году Ford Focus — 14,03 тыс. ед. (-22,4%).



На втором месте рейтинга — Московская область с показателем 343,08 тыс. ед. реализованных б/у легковушек (-4,6%). Первое место по продажам за год здесь также занимает Ford Focus — 13,12 тыс. ед. (-2%).



На третьем месте находится Краснодарский край, где за 2016 год было реализовано 261,33 тыс. автомобилей с пробегом, на 9,2% меньше, чем в 2015 году. На вторичном авторынке региона лидирует Lada 2107 — 11,96 тыс. ед. (-25,3%).



Санкт-Петербург вышел на четвертую позицию в годовом рейтинге рынков автомобилей с пробегом. За 2016 год в Северной столице было продано 219,63 тыс. подержанных легковушек, на 6,3% меньше, чем в 2015 году. Лидирует здесь Ford Focus, перепродажи которого сократились на 6,2% в годовом сравнении до 9804 ед.



Замыкает топ-5 Ростовская область с результатом продаж 166,59 тыс. б/у авто (-1,9% в годовом выражении). На первое месте среди подержанных легковушек в регионе вышел «тагазовский» Accent — 9,33 тыс. ед. (+0,5%).



Также в первую десятку регионов с самыми большими продажами автомобилей с пробегом по итогам прошлого года вошли: Башкортостан (141,55 тыс. ед. авто, +2,3%), Челябинская область (132,21 тыс. ед., -32,6%), Новосибирская область (131,95 тыс. авто, -1,3%) и Татарстан (131,04 тыс. шт., -7,2%).

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