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В Екатеринбурге переименуют остановку транспорта «улица Декабристов»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Комиссия администрации Екатеринбурга приняла решение о переименовании остановки транспорта «улица Декабристов», рядом с которой расположен Уральский институт управления и его общежитие, в остановку «Академия при президенте России». Об этом сообщает пресс-служба Уральского института управления РАНХиГС при президенте РФ.



Акция по сбору подписей в поддержку переименования остановки общественного транспорта стартовала в Институте летом 2016 года. Каждому желающему предлагалось оставить свою подпись под следующими словами:



«В связи с важной ролью Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и ее Уральского института управления — филиала в деле подготовки кадров и реализации государственной образовательной политики, а также большим значением его деятельности для социально-культурного развития города Екатеринбурга мы просим рассмотреть вопрос об изменении наименования остановок общественного транспорта, расположенных на пересечении улиц Декабристов и 8 Марта, с «улица Декабристов» и установления их нового наименования: «Российская академия народного хозяйства и государственной службы».



В Москве есть остановка с аналогичным названием, рядом с которой располагается здание администрации, несколько учебных корпусов и общежитие Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

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