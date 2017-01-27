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В Екатеринбурге переименуют остановку транспорта «улица Декабристов»
27 январь 2017 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Комиссия администрации Екатеринбурга приняла решение о переименовании остановки транспорта «улица Декабристов», рядом с которой расположен Уральский институт управления и его общежитие, в остановку «Академия при президенте России». Об этом сообщает пресс-служба Уральского института управления РАНХиГС при президенте РФ.
Акция по сбору подписей в поддержку переименования остановки общественного транспорта стартовала в Институте летом 2016 года. Каждому желающему предлагалось оставить свою подпись под следующими словами:
«В связи с важной ролью Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и ее Уральского института управления — филиала в деле подготовки кадров и реализации государственной образовательной политики, а также большим значением его деятельности для социально-культурного развития города Екатеринбурга мы просим рассмотреть вопрос об изменении наименования остановок общественного транспорта, расположенных на пересечении улиц Декабристов и 8 Марта, с «улица Декабристов» и установления их нового наименования: «Российская академия народного хозяйства и государственной службы».
В Москве есть остановка с аналогичным названием, рядом с которой располагается здание администрации, несколько учебных корпусов и общежитие Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Акция по сбору подписей в поддержку переименования остановки общественного транспорта стартовала в Институте летом 2016 года. Каждому желающему предлагалось оставить свою подпись под следующими словами:
«В связи с важной ролью Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и ее Уральского института управления — филиала в деле подготовки кадров и реализации государственной образовательной политики, а также большим значением его деятельности для социально-культурного развития города Екатеринбурга мы просим рассмотреть вопрос об изменении наименования остановок общественного транспорта, расположенных на пересечении улиц Декабристов и 8 Марта, с «улица Декабристов» и установления их нового наименования: «Российская академия народного хозяйства и государственной службы».
В Москве есть остановка с аналогичным названием, рядом с которой располагается здание администрации, несколько учебных корпусов и общежитие Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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