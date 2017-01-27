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В 2016 году число жалоб на кадастровую оценку земли и недвижимости выросло на 85%
27 январь 2017 (11:39)
УрБК, Москва, 27.01.2017. Число жалоб граждан и бизнеса на кадастровую оценку земли и недвижимости, поданных в комиссии при Росреестре, выросло за 2016 год на 85% — при этом общую стоимость объектов им удалось снизить только на 8,7% (совокупно это 372 млрд руб.). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росреестра.
В 2015 году рост числа жалоб на неверные оценки земли и недвижимости был меньшим (30%), суммарное снижение ее — более существенным (40%), а заявители чаще добивались сближения кадастровой и рыночной оценок, чем требовали ее снижения. Однако в 2015 году суммарная кадастровая стоимость снижалась, а в 2016 году было больше споров, по итогам которых она росла.
Напомним, кадастровая оценка учитывается в расчете налогов: в 2015 году 28 регионов стали использовать кадастровую стоимость для расчета налога на недвижимость физлиц, с 2016 года к ним добавился еще 21, а окончательный переход на эту систему запланирован на 2020 год.
По данным Росреестра, в 2016 году чаще всего оспаривалась оценка земли — на эту категорию приходится больше 80% заявлений. По статистике московского управления, в 65% случаев заявления подают юрлица, в 27% — госорганы, в остальных — граждане, причем заявления удовлетворяются примерно в 60% случаев. В целом по стране комиссии приняли в 2016 году 62,6% решений в пользу заявителей — а в 2013 году комиссии удовлетворяли заявления о пересмотре кадастровой стоимости в половине случаев.
В 2015 году рост числа жалоб на неверные оценки земли и недвижимости был меньшим (30%), суммарное снижение ее — более существенным (40%), а заявители чаще добивались сближения кадастровой и рыночной оценок, чем требовали ее снижения. Однако в 2015 году суммарная кадастровая стоимость снижалась, а в 2016 году было больше споров, по итогам которых она росла.
Напомним, кадастровая оценка учитывается в расчете налогов: в 2015 году 28 регионов стали использовать кадастровую стоимость для расчета налога на недвижимость физлиц, с 2016 года к ним добавился еще 21, а окончательный переход на эту систему запланирован на 2020 год.
По данным Росреестра, в 2016 году чаще всего оспаривалась оценка земли — на эту категорию приходится больше 80% заявлений. По статистике московского управления, в 65% случаев заявления подают юрлица, в 27% — госорганы, в остальных — граждане, причем заявления удовлетворяются примерно в 60% случаев. В целом по стране комиссии приняли в 2016 году 62,6% решений в пользу заявителей — а в 2013 году комиссии удовлетворяли заявления о пересмотре кадастровой стоимости в половине случаев.
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