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По итогам 2016 года объем просрочки в российских банках составил 2,7 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.01.2017. Объем совокупной просроченной задолженности кредитного портфеля банковской системы РФ по итогам 2016 года составил 2,7 трлн руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные ЦБ.



На начало января доля совокупной просроченной задолженности в кредитном портфеле российских банков равнялась 6,3%.



За декабрь 2016 года сокращение просроченной задолженности продемонстрировали 312 кредитных организаций, или 51,6% от предоставленных в рэнкинге.



Среди банков, входящих в топ-100, лидерами по сокращению просроченной задолженности в абсолютном значении стали: Сбербанк России (-66,5 млрд руб.), ВТБ Банк Москвы (-40,6 млрд руб.), БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) — минус 24,1 млрд руб., Газпромбанк (-23,3 млрд руб.) и НБ «Траст» (-13,2 млрд руб.).



Лидеры по сокращению просроченной задолженности в относительном значении: «Бинбанк кредитные карты» (-62,3%), костромской Совкомбанк (-41,6%), Райффайзенбанк (-26,2%), банк «Санкт-Петербург» (-24,7%) и Газпромбанк (-23,8%).



По итогам декабря 2016 года рост просроченной задолженности показали 193 кредитные организации, или 31,9% от предоставленных в рэнкинге.



Из 100 «топовых» банков значительный рост в абсолютном значении у пяти: Россельхозбанка (+2,9 млрд руб.), Инвестторгбанка (+1,1 млрд руб.), банка «Ак Барс» (+0,9 млрд руб.), Банка БФА (+0,6 млрд руб.) и «Международного Финансового Клуба» (+0,4 млрд руб.).



Лидерами по росту просроченной задолженности в относительном значении стали: Банк БФА (+82,3%), банк «Ак Барс» (+9,4%), Примсоцбанк (+9,2%), «Международный Финансовый Клуб» (+9,03%) и Локо-Банк (+5,2%).

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