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В Свердловской области порядка 60 гостиниц не прошли классификацию по звездам

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. На сегодняшний день в Свердловской области около 60 средств размещения не прошли обязательную классификацию к Чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщила УрБК руководитель Уральского центра экспертизы услуг Нина Мартинсон.



Напомним, с 1 января вступил в силу федеральный закон, согласно которому гостиницы городов, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года, должны пройти классификацию по количеству звезд.



«В основном не прошли классификацию хостелы, которые до последнего момента не знали, продолжат ли они вообще работу на рынке, и открывшиеся вновь или после ремонта отели. В основном тормозят процесс собственники, которые не хотят тратить лишние деньги и надеются, что наказание их минует», — отмечает эксперт.



По ее словам, сама процедура классификации не разорительна даже для небольших гостиниц, тем более что можно найти экспертную организацию, устраивающую по цене, за пределами региона. Однако здесь кроется другая опасность: подобные компании зачастую присваивают звезды по формальным признакам, без выезда на место и тщательного анализа.



«Некоторые областные хостелы совершенно не следят за санитарным состоянием и качеством услуг. Однако они выходят на классификацию и получают категорию, обращаясь, в частности, в экспертные организации Санкт-Петербурга, которые обслуживают всех», — пояснила Н. Мартинсон.

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