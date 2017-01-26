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В 2017 году малый и средний бизнес в регионах получит 7,5 млрд рублей субсидий
26 январь 2017 (17:47)
УрБК, Москва, 26.01.2017. Правительство РФ выделит из федерального бюджета в текущем году 7,5 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы российского кабмина Дмитрия Медведева.
«Распределяется 7,5 млрд руб. для малого и среднего предпринимательства, в том числе для так называемого молодежного предпринимательства», — сказал он.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что эти средства будут направлены на оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям, образующим их инфраструктуру поддержки, а также на софинансирование капвложений, содействие развитию молодежного предпринимательства и создание многофункциональных центров для бизнеса.
Министерству до 1 марта предстоит заключить с регионами соглашения о предоставлении субсидий.
Финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется Минэкономразвития начиная с 2005 года. Ежегодно благодаря реализации программы поддержку получают около 200 тыс. предпринимателей.
«Распределяется 7,5 млрд руб. для малого и среднего предпринимательства, в том числе для так называемого молодежного предпринимательства», — сказал он.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что эти средства будут направлены на оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям, образующим их инфраструктуру поддержки, а также на софинансирование капвложений, содействие развитию молодежного предпринимательства и создание многофункциональных центров для бизнеса.
Министерству до 1 марта предстоит заключить с регионами соглашения о предоставлении субсидий.
Финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется Минэкономразвития начиная с 2005 года. Ежегодно благодаря реализации программы поддержку получают около 200 тыс. предпринимателей.
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