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IKEA снижает цены в России

УрБК, Москва, 26.01.2017. IKEA сегодня, 26 января, объявит о снижении цен. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора сети в России Вальтера Каднара.



На 15-20% подешевеет примерно 20% ассортимента ритейлера, то есть 1 тыс. 800 видов товара. Цены на некоторые товары снизятся на 40%.



В. Каднар подчеркивает, что это не промокампания или распродажа, а долгосрочная программа. Основная причина снижения цен — запуск осенью этого года пятой мебельной фабрики IKEA в России. Поэтому значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы — именно эти товары и будут производиться на предприятии.



Кроме того, одним из факторов, который позволил снизить цены, стала стабильность рубля, отмечает В. Каднар.



Вместе с тем гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что потенциал для подобной программы создало именно укрепление рубля. Ранее о снижении цен на свою продукцию вследствие укрепления рубля заявляла, например, компания Apple.



Также сказывается то, что IKEA начинает чувствовать усиление конкуренции с традиционными игроками, такими как Hoff, а по товарам для дома — с обычными продовольственными ритейлерами, считает М. Бурмистров.

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