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Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — на 19 коп.

25 январь 2017 (15:06)

УрБК, Москва, 25.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 26 января. Курс долл. США снизился на 6,79 коп., до 59,14 руб. Курс евро снизился на 19,71 коп., составив 63,42 руб.

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