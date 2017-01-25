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Антон Щербаков: Вещи будут общаться активнее людей
25 январь 2017 (13:52)
Общество все прочнее «застревает» во всемирной паутине. Трехлетние дети с легкостью обращаются с гаджетами, удивляя взрослых, миллионы вещей общаются между собой с помощью мобильного интернета и sim-карты, которую можно найти в самых неожиданных вещах — кофеварке, домофоне, общественном транспорте и даже кардиографе скорой помощи. О том, какое будущее нас ждет, в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.
— Насколько быстро идет процесс интернетизации и к чему нам готовиться?
— Людям сегодня помимо доступа в сеть в любой точке планеты нужна высокая скорость интернета — причем что важнее — тот еще вопрос. Каждый месяц в нашей сети появляются 30-40 тысяч новых устройств LTE. На Урале уже более миллиона таких гаджетов, и их количество постоянно растет. Для тех, кто приобретает свою первую sim-карту, наличие интернета уже не менее необходимо, чем голосовая связь. Те же, кто меняет свой «кнопочный» мобильный телефон на смартфон, в первую очередь руководствуются тем, что доступ в интернет должен быть всегда под рукой, без этого в современном мире уже просто некомфортно.
— Что чаще всего люди делают в интернете?
— У молодежи в фаворе медиаконтент: родители все чаще отказываются от скачивания мультфильмов для своих детей на планшет и предпочитают их демонстрацию онлайн. Ежегодно становится «тяжелее» контент социальных сетей, помимо чатов переписки наполняются роликами, созданными пользователями. У более старшего поколения — это чтение электронных СМИ, общение с близкими в других городах путем обмена фото и видео в мессенджерах, использование приложений, которые существенно экономят время — контроль и оплата штрафов и налогов, оперативное ведение счетов за услуги ЖКХ через интернет, услуги банков, видеонаблюдение за домом, бизнесом, детьми, автомобилем и многое другое. По сути, смартфон и интернет в нем помимо просто времяпровождения и общения — это очень мощные инструменты удобного решения множества бытовых и рабочих задач для любого человека.
— Правда, что придет время, когда все вопросы мы будем решать в интернете, и он полностью заменит звонки?
— Мы видим такую тенденцию. Люди будут меньше говорить по телефону мобильной сети и все охотнее писать, используя передачу данных. Причем это касается не только личного общения, но и деловых переговоров, ведь не секрет, что сегодня во многих компаниях есть рабочие чаты в мессенджерах, и многие из бизнес-приложений серьезно защищены. Это веяние времени. Отдельная тема для корпоративного рынка — M2M-решения и интернет для машин, которых будет все больше, и им потребуются собственные сети для общения через передачу данных. Над комфортным будущим людей и машин мы работаем уже сейчас.
— Какие устройства вы снабжаете интернетом?
— Перечень достаточно широк — от автомобилей и счетчиков ЖКХ до фонарей и паропроводов. Совсем скоро наша копилка пополнится оборудованием в лифтах для оперативной связи с диспетчером. Через год-другой появятся миллионы доступных устройств, которые будут снабжены датчиками и смогут коммуницировать как с нами, так и между собой. Их будет так много, что вещи, возможно, будут общаться активнее людей. Но от этого наша жизнь станет еще лучше.
— Выдержит ли сеть и какие скорости нужны для этого?
— Над сетью мы всегда работаем на опережение. Именно поэтому первыми запустили 4G на Урале, а затем и внедрили LTE-Advanced с пиковыми скоростями до 300 Мбит/с, которых достаточно для решения практически любых вопросов в сети.
— Что нужно, чтобы пользоваться такими скоростями, и сколько это стоит?
— Порадую читателей и скажу, что цена от технологии не зависит. Интернет предоставляется по единым доступным ценам в любой сети — 2G, 3G, 4G, 4G+ или LTE-Advanced. Чтобы выходить в сеть на самых высоких скоростях, нужен современный смартфон и SIM-карта с поддержкой технологии. Отмечу также, что интернет будет работать стабильнее, если обновлено программное обеспечение смартфона, и безопаснее, если установлен антивирус.
— Вы говорите о сетях LTE-Advanced, а мир уже ждет появления 5G. Когда мы можем оценить эту технологию?
— Знаете, ведь в стандарте 3G и тем более 4G еще не все возможности раскрыты. Интернет в этой технологии можно разогнать до 400-600 Мбит/с. И над этим предстоит работать. Что касается 5G, то опытные зоны появятся в России в 2018 году. Это откроет дорогу к внедрению систем, где важна еще более высокая скорость реакции, например, систем автопилота в автомобилях. В целом до 2020 года огромная часть производственных и бытовых процессов перейдет под контроль различных датчиков и устройств, связанных в единую сеть и способных мониторить все что угодно, обмениваться данными между собой, выполнять действия по заданным алгоритмам — делать более удобной нашу с вами жизнь.
— То есть это ближайшая перспектива. Что вы как оператор сделали здесь и сейчас для качества услуг?
— Над качеством услуг мы работаем постоянно и благодарны нашим пользователям за активную помощь в улучшениях. Своеобразной проверкой работы наших специалистов становятся новогодние праздники, когда надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Для свердловчан хорошими новостями также стали запуск LTE в Новоуральске, Богдановиче, Сухом Логу, Верхней Салде, Ирбите, Лесном, Талице, Реже, Кировграде, где трафик вырос сразу на треть, появление кристально чистого звука HD-Voice, увеличение срока жизни батареи смартфонов в сети 3G и, конечно, заметное ускорение передачи данных. Но думаю, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать — поэтому кто еще не сделал этого — приобретайте смартфон с sim-картой зеленого цвета, надписью 4G и вперед!
— Насколько быстро идет процесс интернетизации и к чему нам готовиться?
— Людям сегодня помимо доступа в сеть в любой точке планеты нужна высокая скорость интернета — причем что важнее — тот еще вопрос. Каждый месяц в нашей сети появляются 30-40 тысяч новых устройств LTE. На Урале уже более миллиона таких гаджетов, и их количество постоянно растет. Для тех, кто приобретает свою первую sim-карту, наличие интернета уже не менее необходимо, чем голосовая связь. Те же, кто меняет свой «кнопочный» мобильный телефон на смартфон, в первую очередь руководствуются тем, что доступ в интернет должен быть всегда под рукой, без этого в современном мире уже просто некомфортно.
— Что чаще всего люди делают в интернете?
— У молодежи в фаворе медиаконтент: родители все чаще отказываются от скачивания мультфильмов для своих детей на планшет и предпочитают их демонстрацию онлайн. Ежегодно становится «тяжелее» контент социальных сетей, помимо чатов переписки наполняются роликами, созданными пользователями. У более старшего поколения — это чтение электронных СМИ, общение с близкими в других городах путем обмена фото и видео в мессенджерах, использование приложений, которые существенно экономят время — контроль и оплата штрафов и налогов, оперативное ведение счетов за услуги ЖКХ через интернет, услуги банков, видеонаблюдение за домом, бизнесом, детьми, автомобилем и многое другое. По сути, смартфон и интернет в нем помимо просто времяпровождения и общения — это очень мощные инструменты удобного решения множества бытовых и рабочих задач для любого человека.
— Правда, что придет время, когда все вопросы мы будем решать в интернете, и он полностью заменит звонки?
— Мы видим такую тенденцию. Люди будут меньше говорить по телефону мобильной сети и все охотнее писать, используя передачу данных. Причем это касается не только личного общения, но и деловых переговоров, ведь не секрет, что сегодня во многих компаниях есть рабочие чаты в мессенджерах, и многие из бизнес-приложений серьезно защищены. Это веяние времени. Отдельная тема для корпоративного рынка — M2M-решения и интернет для машин, которых будет все больше, и им потребуются собственные сети для общения через передачу данных. Над комфортным будущим людей и машин мы работаем уже сейчас.
— Какие устройства вы снабжаете интернетом?
— Перечень достаточно широк — от автомобилей и счетчиков ЖКХ до фонарей и паропроводов. Совсем скоро наша копилка пополнится оборудованием в лифтах для оперативной связи с диспетчером. Через год-другой появятся миллионы доступных устройств, которые будут снабжены датчиками и смогут коммуницировать как с нами, так и между собой. Их будет так много, что вещи, возможно, будут общаться активнее людей. Но от этого наша жизнь станет еще лучше.
— Выдержит ли сеть и какие скорости нужны для этого?
— Над сетью мы всегда работаем на опережение. Именно поэтому первыми запустили 4G на Урале, а затем и внедрили LTE-Advanced с пиковыми скоростями до 300 Мбит/с, которых достаточно для решения практически любых вопросов в сети.
— Что нужно, чтобы пользоваться такими скоростями, и сколько это стоит?
— Порадую читателей и скажу, что цена от технологии не зависит. Интернет предоставляется по единым доступным ценам в любой сети — 2G, 3G, 4G, 4G+ или LTE-Advanced. Чтобы выходить в сеть на самых высоких скоростях, нужен современный смартфон и SIM-карта с поддержкой технологии. Отмечу также, что интернет будет работать стабильнее, если обновлено программное обеспечение смартфона, и безопаснее, если установлен антивирус.
— Вы говорите о сетях LTE-Advanced, а мир уже ждет появления 5G. Когда мы можем оценить эту технологию?
— Знаете, ведь в стандарте 3G и тем более 4G еще не все возможности раскрыты. Интернет в этой технологии можно разогнать до 400-600 Мбит/с. И над этим предстоит работать. Что касается 5G, то опытные зоны появятся в России в 2018 году. Это откроет дорогу к внедрению систем, где важна еще более высокая скорость реакции, например, систем автопилота в автомобилях. В целом до 2020 года огромная часть производственных и бытовых процессов перейдет под контроль различных датчиков и устройств, связанных в единую сеть и способных мониторить все что угодно, обмениваться данными между собой, выполнять действия по заданным алгоритмам — делать более удобной нашу с вами жизнь.
— То есть это ближайшая перспектива. Что вы как оператор сделали здесь и сейчас для качества услуг?
— Над качеством услуг мы работаем постоянно и благодарны нашим пользователям за активную помощь в улучшениях. Своеобразной проверкой работы наших специалистов становятся новогодние праздники, когда надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Для свердловчан хорошими новостями также стали запуск LTE в Новоуральске, Богдановиче, Сухом Логу, Верхней Салде, Ирбите, Лесном, Талице, Реже, Кировграде, где трафик вырос сразу на треть, появление кристально чистого звука HD-Voice, увеличение срока жизни батареи смартфонов в сети 3G и, конечно, заметное ускорение передачи данных. Но думаю, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать — поэтому кто еще не сделал этого — приобретайте смартфон с sim-картой зеленого цвета, надписью 4G и вперед!
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