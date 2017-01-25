Антон Щербаков: Вещи будут общаться активнее людей

— Людям сегодня помимо доступа в сеть в любой точке планеты нужна высокая скорость интернета — причем что важнее — тот еще вопрос. Каждый месяц в нашей сети появляются 30-40 тысяч новых устройств LTE. На Урале уже более миллиона таких гаджетов, и их количество постоянно растет. Для тех, кто приобретает свою первую sim-карту, наличие интернета уже не менее необходимо, чем голосовая связь. Те же, кто меняет свой «кнопочный» мобильный телефон на смартфон, в первую очередь руководствуются тем, что доступ в интернет должен быть всегда под рукой, без этого в современном мире уже просто некомфортно.— У молодежи в фаворе медиаконтент: родители все чаще отказываются от скачивания мультфильмов для своих детей на планшет и предпочитают их демонстрацию онлайн. Ежегодно становится «тяжелее» контент социальных сетей, помимо чатов переписки наполняются роликами, созданными пользователями. У более старшего поколения — это чтение электронных СМИ, общение с близкими в других городах путем обмена фото и видео в мессенджерах, использование приложений, которые существенно экономят время — контроль и оплата штрафов и налогов, оперативное ведение счетов за услуги ЖКХ через интернет, услуги банков, видеонаблюдение за домом, бизнесом, детьми, автомобилем и многое другое. По сути, смартфон и интернет в нем помимо просто времяпровождения и общения — это очень мощные инструменты удобного решения множества бытовых и рабочих задач для любого человека.— Мы видим такую тенденцию. Люди будут меньше говорить по телефону мобильной сети и все охотнее писать, используя передачу данных. Причем это касается не только личного общения, но и деловых переговоров, ведь не секрет, что сегодня во многих компаниях есть рабочие чаты в мессенджерах, и многие из бизнес-приложений серьезно защищены. Это веяние времени. Отдельная тема для корпоративного рынка — M2M-решения и интернет для машин, которых будет все больше, и им потребуются собственные сети для общения через передачу данных. Над комфортным будущим людей и машин мы работаем уже сейчас.— Перечень достаточно широк — от автомобилей и счетчиков ЖКХ до фонарей и паропроводов. Совсем скоро наша копилка пополнится оборудованием в лифтах для оперативной связи с диспетчером. Через год-другой появятся миллионы доступных устройств, которые будут снабжены датчиками и смогут коммуницировать как с нами, так и между собой. Их будет так много, что вещи, возможно, будут общаться активнее людей. Но от этого наша жизнь станет еще лучше.— Над сетью мы всегда работаем на опережение. Именно поэтому первыми запустили 4G на Урале, а затем и внедрили LTE-Advanced с пиковыми скоростями до 300 Мбит/с, которых достаточно для решения практически любых вопросов в сети.— Порадую читателей и скажу, что цена от технологии не зависит. Интернет предоставляется по единым доступным ценам в любой сети — 2G, 3G, 4G, 4G+ или LTE-Advanced. Чтобы выходить в сеть на самых высоких скоростях, нужен современный смартфон и SIM-карта с поддержкой технологии. Отмечу также, что интернет будет работать стабильнее, если обновлено программное обеспечение смартфона, и безопаснее, если установлен антивирус.— Знаете, ведь в стандарте 3G и тем более 4G еще не все возможности раскрыты. Интернет в этой технологии можно разогнать до 400-600 Мбит/с. И над этим предстоит работать. Что касается 5G, то опытные зоны появятся в России в 2018 году. Это откроет дорогу к внедрению систем, где важна еще более высокая скорость реакции, например, систем автопилота в автомобилях. В целом до 2020 года огромная часть производственных и бытовых процессов перейдет под контроль различных датчиков и устройств, связанных в единую сеть и способных мониторить все что угодно, обмениваться данными между собой, выполнять действия по заданным алгоритмам — делать более удобной нашу с вами жизнь.— Над качеством услуг мы работаем постоянно и благодарны нашим пользователям за активную помощь в улучшениях. Своеобразной проверкой работы наших специалистов становятся новогодние праздники, когда надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Для свердловчан хорошими новостями также стали запуск LTE в Новоуральске, Богдановиче, Сухом Логу, Верхней Салде, Ирбите, Лесном, Талице, Реже, Кировграде, где трафик вырос сразу на треть, появление кристально чистого звука HD-Voice, увеличение срока жизни батареи смартфонов в сети 3G и, конечно, заметное ускорение передачи данных. Но думаю, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать — поэтому кто еще не сделал этого — приобретайте смартфон с sim-картой зеленого цвета, надписью 4G и вперед!