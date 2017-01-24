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Росимущество снова не смогло продать акции «Уральского института металлов»
24 январь 2017 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области в очередной раз не смогло продать 25,5% акций ОАО «Уральский институт металлов». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
На торги было выставлено 3 тыс. 838 штук обыкновенных именных акций по цене 67 млн 599 тыс. руб., что составляет 25,5% уставного капитала. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
Отметим, что акции «Уральского института металлов» пытались продать в восьмой раз. На первых торгах начальная цена пакета акций объявлялась в размере 91 млн 45 тыс. руб., на последних — в сумме 55 млн 572 тыс. руб.
На торги было выставлено 3 тыс. 838 штук обыкновенных именных акций по цене 67 млн 599 тыс. руб., что составляет 25,5% уставного капитала. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
Отметим, что акции «Уральского института металлов» пытались продать в восьмой раз. На первых торгах начальная цена пакета акций объявлялась в размере 91 млн 45 тыс. руб., на последних — в сумме 55 млн 572 тыс. руб.
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