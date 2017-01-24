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Администрация Екатеринбурга до 20 февраля разработает повременные тарифы общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. До 20 февраля в Екатеринбурге разработают новые повременные тарифы общественного транспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы муниципалитета по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.



По его словам, новые тарифы будут на 20-50% больше нынешних (с 1 февраля проезд в городском общественном транспорте подорожает с 26 руб. до 28 руб. — прим. ред.). В настоящее время рассматриваются варианты 45, 60, 90 минут.



Как пояснил Е. Липович, основной целью внедрения является возврат к советской системе, когда горожане отказывались от автомобилей и передвигались преимущественно на общественном транспорте. В 2000 году пассажиропоток муниципальных перевозчиков составлял 600 млн человек в год, а на сегодняшний день вместе с коммерческими компаниями — всего 310 млн человек. Сейчас городские власти намерены преодолеть эту тенденцию.



Отметим, что с 1 июля 2017 года в Екатеринбурге начнет работу новая маршрутная сеть. Она предусматривает отмену 113 маршрутов общественного транспорта.

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