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В России только 29 коллекторских агентств получили право взимать долги
24 январь 2017 (13:12)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. На сегодняшний день в государственном реестре коллекторских организаций зарегистрировано лишь 29 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
Этим организациям выданы свидетельства на право ведения деятельности по возврату просроченной задолженности. Большинство из них — 18 — зарегистрированы в городе Москве, четыре агентства имеют иркутскую прописку, также внесены в реестр организации, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Ростовской и Московской областях, Перми.
Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в действие федеральный закон от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Уполномоченным органом, регулирующим деятельность коллекторских агентств, является ФССП, которая обладает компетенцией на издание нормативных правовых актов и ведение реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Организации, не внесенные в данный реестр, права ведения коллекторской деятельности лишены.
Этим организациям выданы свидетельства на право ведения деятельности по возврату просроченной задолженности. Большинство из них — 18 — зарегистрированы в городе Москве, четыре агентства имеют иркутскую прописку, также внесены в реестр организации, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Ростовской и Московской областях, Перми.
Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в действие федеральный закон от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Уполномоченным органом, регулирующим деятельность коллекторских агентств, является ФССП, которая обладает компетенцией на издание нормативных правовых актов и ведение реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Организации, не внесенные в данный реестр, права ведения коллекторской деятельности лишены.
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