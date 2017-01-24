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ФАС признала недостоверной рекламу МТС о бесплатном получении оборудования для спутникового телевидения

УрБК, Москва, 24.01.2017. Реклама МТС для бесплатного получения оборудования для спутникового телевидения недостоверна. Такой вывод сделала комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает пресс-служба ведомства.



Реклама услуг спутникового телевидения МТС под лозунгом «Оборудование за 0 рублей» распространялась в мае-июне 2016 года на федеральных и региональных телеканалах, в наружной рекламе и других каналах коммуникации. Внимание потребителей в указанной рекламе фокусировалось на утверждении «Оборудование за 0 рублей», которое давало основание полагать, что комплект оборудования предоставляется бесплатно.



По результатам рассмотрения условий акций, сотрудники антимонопольного органа установили, что комплект оборудования для просмотра «Спутникового ТВ МТС» предоставляется за плату.



«В августе прошлого года мы рассматривали аналогичное дело в отношении Национальной спутниковой компании, рекламировавшей цифровое телевидения «Триколор ТВ». Сегодня условия акции МТС «Оборудование за 0 рублей» свидетельствуют о продаже комплекта оборудования для получения услуг «Спутникового ТВ МТС» в рассрочку», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова.

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