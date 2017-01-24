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Оборот строительных организаций Свердловской области в 2016 году сократился на 2,7%
24 январь 2017 (11:42)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Оборот организаций в Свердловской области в январе-декабре 2016 года вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В гостиничном бизнесе показатель вырос на 8,3%, в сельскохозяйственной отрасли — на 7,4%, в обрабатывающих производствах — на 4,6%, в сфере ЖКХ — на 4%.
Отрицательную динамику продемонстрировали предприятия, которые работают в розничной и оптовой торговле (минус 0,3%), а также в строительстве (минус 2,7%).
В гостиничном бизнесе показатель вырос на 8,3%, в сельскохозяйственной отрасли — на 7,4%, в обрабатывающих производствах — на 4,6%, в сфере ЖКХ — на 4%.
Отрицательную динамику продемонстрировали предприятия, которые работают в розничной и оптовой торговле (минус 0,3%), а также в строительстве (минус 2,7%).
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