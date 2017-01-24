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В Екатеринбурге из-за некачественного капремонта оказался затоплен дом

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. В Екатеринбурге УК «Стандарт» готовит акты по причиненным повреждениям имуществу жителей квартир дома № 11 в пер. Университетском, затопленному из-за повреждения оборудования системы центрального отопления. Об этом сообщает пресс-служба компании.



По мнению специалистов УК «Стандарт», причиной происшествия стал некачественно проведенный ремонт подрядной организацией регионального Фонда содействия проведению капремонтов МКД ООО «Линкор».



«В 16 многоквартирных домах под управлением УК «Стандарт» этим летом региональный Фонд содействия проведению капитальных ремонтов запланировал проведение капремонта общего имущества, в том числе замену систем отопления. В двух домах (Белинского, 141а и 8 Марта, 144) системы отопления были демонтированы еще в мае, затем работы были приостановлены. Телефоны контактных лиц не отвечали. А в доме № 11 в переулке Университетском работы велись так медленно, что к концу августа было выполнено не более 10% объема», — рассказали в пресс-службе.



По решению генерального директора управляющей компании Андрея Круподерова после исчерпания набора средств воздействия на нерадивого подрядчика были подготовлены письма в прокуратуру Свердловской области и министерство энергетики и ЖКХ региона.



В результате принятых мер работы по капремонту были возобновлены и ускорены. Но в связи с задержкой в их проведении отопление в дом по адресу пер. Университетский, 11 было подано лишь 5 октября. При этом УК «Стандарт» так и не подписала акты выполненных работ ООО «Линкор» в связи с большим количеством недоделок.



23 января ночью сорвало резьбу воздушного крана радиатора в квартире на пятом этаже. Радиатор был заменен в рамках проведенного летом 2016 капитального ремонта. Все квартиры вниз по стояку были затоплены.



«УК Стандарт будет добиваться от ООО «Линкор» восстановления целостности оборудования системы центрального отопления и возмещения всем пострадавшим в результате данного происшествия нанесенного ущерба», — пояснили в пресс-службе.

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