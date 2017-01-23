Новости дня

Мобильные группы ФТС предотвратили ввоз в Россию 14 тыс. тонн запрещенных товаров

УрБК, Москва, 23.01.2017. Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России с начала своего действия предотвратили ввоз 14 тыс. т запрещенных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



За период с 27 ноября 2015 года (с начала своего действия) по 1 января 2017 года мобильные группы ФТС России выявили 1 тыс. 71 транспортное средство, перевозившее товары, в отношении которых установлены запреты и ограничения. В том числе обнаружено 8 тыс. т товаров биологического происхождения, 3 тыс. т — производственно-технического и потребительского назначения и еще 3 тыс. т — с нарушениями при осуществлении транзита.



В отношении перевозчиков возбуждено 2 уголовных дела и 96 дел об административных правонарушениях. Возвращено в сопредельные государства свыше 10,4 тыс. т товаров, уничтожено 3,2 тыс. т.



В местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам государственной границы Российской Федерации, созданы и функционируют 35 мобильных групп, осуществляющих мероприятия таможенного контроля. Они действуют с конца ноября 2015 года. Работа мобильных групп проходит во взаимодействии с подразделениями МВД России (ГИБДД), Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора и Пограничной службы ФСБ России.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: