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В Екатеринбурге за долг в 246 млн рублей арестован хозяйственный магазин со всеми товарами

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали имущество хозяйственного магазина и его складских помещений из-за долга банку в размере 246 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Когда судебные приставы прибыли для вручения постановления о возбуждении исполнительного производства, директор компании в растерянности документы получать отказался. Но арест имущества, находящегося в торговом помещении, в конечном счете состоялся.



«Всего арестовано более 2 тыс. позиций товаров: от бытовой техники до столовых приборов. Также под арест попала различная посуда, вазы, утварь для дачи — лейки, мангалы, палатки. Все предметы оставлены на ответственное хранение должнику, мужчина предупрежден об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», — сказано в сообщении.



Многочисленное арестованное имущество в скором времени будет передано на реализацию в счет уплаты такой крупной задолженности.

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