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В России по данным на 22 января арестовано более 500 тыс. единиц спиртосодержащей продукции

УрБК, Москва, 23.01.2017. Органы Роспотребнадзора с 23 декабря 2016 года по 22 января 2017 года проверили более 31,4 тыс. торговых точек, арестовали более 500 тыс. единиц запрещенной непищевой спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.



Запрещенная к реализации продукция в 94% случаев выявлена в объектах малого бизнеса и лишь 3% выявленной спиртосодержащей продукции приходится на сетевые магазины.



Также в период с 26 декабря 2016 года по 17 января 2017 года на «горячие линии» в региональных управлениях Роспотребнадзора поступило более 2,1 тыс. обращений, из них свыше 600 обращений о фактах незаконной реализации спиртсодержащей непищевой продукции. По всем поступившим данным проведены проверки. Дополнительно дано более 1 тыс. 500 консультаций по вопросам ограничения продажи спиртосодержащей продукции.



С 2012 по 2015 годы ежегодное количество алкогольных отравлений в России в среднем составляло около 2 тыс. 500 случаев, из них с летальным исходом — около 600.



В предыдущие новогодние праздники 2015-2016 годов было зарегистрировано 2 тыс. 516 отравлений алкоголем, из которых 641 закончилось летальным исходом. В новогодние праздники 2016-2017 годов было зарегистрировано всего 1 тыс. 697 отравлений, из которых 228 — с летальным исходом.



«Таким образом, в результате запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 33%, и сократить количество летальных случаев на 65%», — сказано в сообщении.

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