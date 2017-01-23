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Росалкогольрегулирование предлагает лицензировать торговлю спиртосодержащей продукцией
23 январь 2017 (13:21)
УрБК, Москва, 23.01.2017. Росалкогольрегулирование (РАР) направило в правительство России письмо с предложением ввести лицензирование розничной торговли спиртосодержащей продукцией. Полномочиями на выдачу лицензий предлагается наделить субъекты РФ, сообщают «Известия».
Предложения РАР также касаются спиртосодержащих лекарственных средств, за исключением тех, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
В свою очередь, Минздрав РФ 25 января проведет первое заседание экспертной группы, которая обсудит возможность перехода на рецептурный отпуск ряда лекарственных средств, содержащих алкоголь. В «группу риска» вошли 28 препаратов.
Таким образом, если предложения Минздрава и РАР будут одобрены правительством, лекарства на спирту будут продаваться по рецепту, а также попадут в перечень подакцизных товаров, как и всевозможные косметические средства.
Предложения РАР также касаются спиртосодержащих лекарственных средств, за исключением тех, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
В свою очередь, Минздрав РФ 25 января проведет первое заседание экспертной группы, которая обсудит возможность перехода на рецептурный отпуск ряда лекарственных средств, содержащих алкоголь. В «группу риска» вошли 28 препаратов.
Таким образом, если предложения Минздрава и РАР будут одобрены правительством, лекарства на спирту будут продаваться по рецепту, а также попадут в перечень подакцизных товаров, как и всевозможные косметические средства.
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