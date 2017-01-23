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Компания «Кама-Урал-Екатеринбург» может быть признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Кама-Урал-Екатеринбург» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 20 января 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Автосоюз», сумма исковых требований составляет 1 млн 96 тыс. руб.



Напомним, ООО «Кама-Урал-Екатеринбург» является региональным дилером торгового дома «Кама» — генерального дистрибьютора автомобильных, специальных шин и иной продукции производства нефтехимического комплекса «Татнефть».

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