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Компания «Кама-Урал-Екатеринбург» может быть признана банкротом

23 январь 2017 (11:10)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Кама-Урал-Екатеринбург» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Соответствующий документ поступил в суд 20 января 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Автосоюз», сумма исковых требований составляет 1 млн 96 тыс. руб.

Напомним, ООО «Кама-Урал-Екатеринбург» является региональным дилером торгового дома «Кама» — генерального дистрибьютора автомобильных, специальных шин и иной продукции производства нефтехимического комплекса «Татнефть».

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