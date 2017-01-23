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За 2016 год с российского рынка ушло 8% дилерских центров

УрБК, Москва, 23.01.2017. Автодилерская сеть в России в 2016 году сократилась почти на 8%, до 3,5 тыс. центров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевой ассоциации РОАД.



По словам президента РОАД Олега Мосеева, распределение закрывающихся центров по регионам примерно одинаково: чуть больше на юге Сибири, менее заметно в Москве, в основном сокращалось число монобрендовых дилеров.



В ассоциации считают, что в 2017 году автопродажи ждет рост на 5% «при сохранении госпрограмм и неухудшении конъюнктуры», но по итогам года рынок лишится еще около 150 дилеров.



По мнению О. Мосеева объясняет это тем, что рост продаж будет незначителен и не прибавит доходности на фоне все еще избыточной дилерской сети. Сохраняются и накопленные проблемы перекредитования дилеров, но их мог бы решить лишь взрывной рост продаж, утверждает глава РОАД. Кроме того, после более чем трехлетнего падения рынка в этом году ожидается яма в доходности сервиса.



По данным РОАД, при падении рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2016 году на 11%, до 1,42 млн машин, продажи на один центр сократились на 5%, до 405 машин. Ожидается, что в 2017 году показатель вырастет почти на 10%, до 445 машин. Но с учетом рынка подержанных машин продажи в расчете на один центр выросли на 8% (реализация «вторички» увеличилась со 103 до 163 машин на центр), в этом году РОАД прогнозирует рост до 211 машин. В целом вторичный рынок в 2016 году вырос на 6%, до 5,19 млн машин, в 2017 году, по прогнозам РОАД, он увеличится еще на 5%.

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