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Кольцовские таможенники выявили 27,4 тыс. единицы контрафактной продукции

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Кольцовские таможенники в 2016 году перечислили в бюджет страны 5 млрд 131 млн руб. Это на 14% больше, чем в 2015 году (чуть менее 4,5 млрд руб.).



Как сообщает отдел по связям с общественностью Кольцовской таможни, в области защиты интеллектуальной собственности таможенники аэропорта выявили 27 тыс. 463 единицы контрафактной продукции, из них более 98% прибыли из Таджикистана. Это изделия с товарным знаком Adidas, наручные часы известных брендов Tisso, Rado, C-Shock.



В минувшем году было возбуждено 8 уголовных дел, половина из которых за уклонение от уплаты таможенных платежей — размер ущерба государства составил порядка 13,4 млн руб. Трижды пассажиры международных авиарейсов пытались совершить контрабанду наличных денежных средств (самая крупная сумма — 150 тыс. долл. США в декабре прошлого года), но таможенники эти попытки пресекали. Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту контрабанды сильнодействующих веществ общей массой более 2,6 кг.



Почти на 60% увеличилось количество административных правонарушений, совершенных пассажирами международных авиарейсов. Самым массовым в минувшем году стало незаконное перемещение табака и табачных изделий — 145 (в 2015 году — 18), на втором месте — 51 случай недекларирования физическими лицами наличных денежных средств. Недекларирование полудрагоценных камней — 9 случаев в 2016 году против 3 в 2015 году — стало третьим по частоте совершения.



За административные правонарушения, совершенные физическими и юридическими лицами, наложено 4,9 млн руб. штрафов, конфискован товар на сумму 3,8 млн руб.



Также в 2016 году пресечено перемещение рекордного количества средств для негласного получения информации — 778 штук, по которым возбуждено более 20 уголовных дел.

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